‘Save The Children’ brinda acceso a la educación a niños sin cupo escolar

En varios Centros de Atención Integral, la organización no gubernamental ‘Save The Children’ y el gobierno de Canadá, brindan acceso a la educación a niños que no han podido acceder a un cupo escolar en una institución educativa.

“Jugamos un papel muy importante para los niños y niñas migrantes en este Centro de Atención Integral, y es atender sus necesidades educativas. Recibimos los niños aquí en edades de 9 a 11 años donde les brindamos la atención académica bajo la estrategia de numeracy y literacy, esto lo realizamos todas las semanas”, explicó Lismey Castro, tutora de 'Save The Children' La Guajira.

Agregó que participan de esta iniciativa, que han sido alrededor de 24 mil, asisten aproximadamente durante un mes.