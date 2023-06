Continúan los bloqueos en La Guajira por protestas de indígenas wayuu

Rojas Uriana, uno de los primeros líderes en presentar las acciones jurídicas que generaron la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional en La Guajira por parte de la Corte Constitucional, informó en el mediodía de este miércoles 7 de junio sobre la muerte de otro menor, este de 12 meses de nacido, en la comunidad San Benito en la jurisdicción del corregimiento Paraguachón, en el municipio de Maicao.

“Ya no aguantamos más y creo que los familiares padres y tíos había decido hacer la velación con los ritos y costumbres ancestrales del wayuu, pero no en la ranchería, sino que habían decidido llevarlo a la zona Cuatro Vías, donde está el principal de los cuatro bloqueos que paralizan la movilidad por la península”. Las restantes barricas que impiden el paso de los vehículos están en la entrada de Mayapo, la Línea Férrea y Cuatro Vías en Uribia.

Según Rojas, las soluciones para los problemas están en el nivel superior en la capital del país y de ellos no han recibido una sola llamada desde el martes, cuando declararon la protesta y cerraron las carreteras.

“Hemos recibido la visita de algunos funcionarios del gobierno de Uribia y de Manaure, pero eso es más protocolario que cualquier cosa, pues no tienen la solución a los problemas de fondo. Al gerente de los planes para el cumplimiento de la Sentencia T 302 le hemos entregado una vez más una serie de solicitudes sobre las cuales debemos iniciar el dialogo genuino y acordar complimiento, pero eso no es nuevo, son los mismos 13 puntos o solicitudes esenciales que quedaron plasmadas en el acta suscrita en enero pasado cuando levantamos la protesta y no nos cumplieron, es lo mismo y esperamos que el médico Luis Gómez, lo remita a la instancia correspondiente”, señaló.

Los nativos han hecho un llamado a varios ministros entre los que se encuentran el del Interior, Salud,Vivienda y Agua Potable y cada uno de los ejecutivos que oriente a una entidad de deba brindar soluciones en lo planteado por la Corte Constitucional en la Sentencia T 302, que establece el Estado de cosas inconstitucional en La Guajira, donde este año a corte de la última semana de mayo han fallecido 59 niños menores de 5 años: 32 murieron por desnutrición, 18 más perdieron la vida por enfermedades respiratorias, 8 por infecciones gastrointestinales y en todo el País, según datos del Instituto Nacional de Salud, 330 han muerto por la misma causa.