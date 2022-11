Apertura de compuertas en Represa del Ranchería inundó cultivos de campesinos

Jairo Barajas, el campesino nacido en el interior del País quien echó raíces en La Guajira, no sabe mucho de finanzas bancarias, por eso no tiene idea como hará para cumplir con la obligación que tiene con dos bancos con sede en La Guajira que le prestaron $30 millones uno y una cifra igual en otra entidad para tener una finca como lo había logrado, pero el invierno cambio todo. La tragedia de doña Gladis Ortiz es similar porque con los cultivos ahogados en el ranchería no podrá pagar la deuda de $30 millones con un banco que presta a mujer cabeza de familia.

Los dos han hecho un llamado a la Gobernación alcaldías y al Presidente de la República para que no los dejen solos en esa tragedia que los amenaza por la pérdida casi completa de sus cultivos por el inclemente invierno. Si los alcaldes, gobernadores y el mismo Presidente declaran estado de emergencia por lluvias, porque no ordenan a los bancos que los que tenemos estas deudas también nos declaren la emergencia y el Estado asuma la responsabilidad que quisiéramos, pero no podemos cumplir”, dice Jairo Barajas.