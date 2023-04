Año escolar en Uribia, en riesgo por conflicto entre Alcaldía y Concejo

Los educadores señalan que a la fecha aún no se cuenta con un presupuesto definido para pagar a profesores y demás servicios. Esto tiene que ver con el rechazo de hasta en seis ocasiones que ha realizado la el Concejo a los proyectos presentados por la administración municipal que facultaría al alcalde a hacer traslados en el presupuesto para fortalecer el rubro educativo.

“No se justifica que por seis ocasiones a los concejales del municipio de Uribia nos haya correspondido devolver el proyecto de acuerdo por el cual el alcalde pretende hacer modificaciones y traslados en el presupuesto a raíz de las fallas que hemos descubierto en su redacción y ahora se está haciendo correr la especie que los riesgos en el año lectivo de los estudiantes se están corriendo por culpa del Concejo y no por responsabilidad de la administración que no ha logrado atinarle a la presentación de un proyecto que no viole la ley”, expresó la presidenta del Concejo de esa localidad Andrea Gómez.

Uribia cuenta con tiene 27 instituciones educativas, las cuales por múltiples problemas de transporte escolar y PAE, no iniciaron un funcionamiento correcto en el presente año y tampoco en los últimos tres o cuatro.

Desde al Concejo han manifestado en contadas ocasiones que no pueden “violar la ley”, en referencia a darle el aval a los proyectos presentados por el alcalde Bonifacio Henríquez.

“La última vez en la que devolvimos el proyecto fue en las sesiones extraordinarias que terminaron el pasado 31 de marzo y no es que no queramos que el alcalde tenga dinero suficiente, es que la misma Corte Constitucional, acaba de establecer como inconstitucional, las facultades que se entreguen a Asambleas y Alcaldías, para que los ejecutivos hagan movimientos de traslados entre los diferentes rubros del Presupuesto”, dice Andrea Gómez.