Levantan bloqueo en la carretera que une el norte con el sur de la Guajira

En el caso particular de estas comunidades aledañas a Hatonuevo y Albania, se tiene que el operador del plan de complemento nutricional que venía operando, había logrado buenas calificaciones, según los nativos y con ellos había armonizado de tal manera que se sentían a gusto con esa empresa, pero informan que sin haberlo consultado, el ICBF de la noche a la mañana cambió ese operador del programa sin que ellos se hubieran enterado y al parecer quien llega es una empresa del departamento de Córdoba, de la que os nativos sostienen no la conocen y no quieren que ocurra como ha pasado con otros empresas foráneas, las cuales llegan a imponer unos regímenes alimentarios que para ellos no existe y por eso se han producido las colisiones entre las artes.

Ayer lograron un acuerdo que consistió en conformar una mesa de diálogos que se instala en Riohacha para empezar las conversaciones desde este viernes con miras a definir la situación del nuevo operador.