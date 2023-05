FAC halló cometa de kitesurf de deportista desaparecido en el Cabo de la Vela

La Armada, igualmente, señaló que unidades de la Fuerza Aérea Colombiana, tras un seguimiento a los sistemas de navegación, hallaron a la deriva la cometa de kitesurf sin Fernando, por lo que se “intensificaron las operaciones marítimas para lograr dar con su paradero”.

Luz Mery Giraldo Hincapié, madre del deportista, viajó desde Manizales hasta Uribia donde para ayudar con las labores de búsqueda que adelantan la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y lancheros del municipio.

En diálogo con Cardenal Noticias Luz Mery explicó que Uribe Giraldo "iba con 4 amigos, el domingo hubo un momento en que estaban bastante alejados del Cabo de la Vela, como a 60 kilómetros, pero el viento bajó, por lo que en una acción de supervivencia cada cual comenzó a accionar las cometas de manera rápida para salir. Mi hijo no pudo y los compañeros dicen que hablaron con un lanchero para que fuera a su rescate, pero no se podía adentrar mucho porque la embarcación no estaba en condiciones, razón por la cual Fernando quedó a la deriva”.