Corte Suprema condena en primera instancia a dos exgobernadores de La Guajira

Hernando Deluque reconoce que se presentaron esas dificultades en el contrato y aclara que no fue el quien lo suscribió además indica que para ese momento, la ley 80 de contratación no tenía bien claro quién debía suscribir las pólizas para recibir las obras y en el caso de su administración, esas pólizas siempre fueron suscritas por el secretario de obras y la interventoría. “Yo no firmé pólizas porque no estaba obligado por la ley a hacerlo, eso se produjo uno o dos años después donde se produjo una sentencia que lo dejaba bien claro en responsabilidad de los gobernadores, aunque estos no fueron los que firmaran, además a mí no me han investigado, ni condenado en primera instancia por haber dispuesto del dinero del Estado y si se produjo una falla, fue la omisión al no corregir los errores y eso me hubiera costado un disciplinario, pero se fue hasta la Corte Suprema y me condenan por esa omisión.

Deluque Freyle indicó que ya está trabajando con sus abogados en el recurso de apelación sobre esta condena de la Corte y espera poder salir airoso del asunto.