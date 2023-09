Atentado que dejó herido escolta estaba dirigido al líder Javier Uriana

Javier Rojas aclaró que en el carro no estaba el señor Germán Pushaina, pero ese vehículo en algunas ocasiones lo asignan a Germán Barros Epiayú, otro líder de Shipia Wayuu, quien tampoco estaba, el vehículo iba solo con el chofer.

El dirigente wayuu manifestó que como lo ha dicho en otros eventos, “no pretendo pasar como héroe, ni más faltaba, pero la verdad es que tengo un gran compromiso con mis hermanos wayuu, para ser la voz de muchos de ellos y no me iré de mi tierra, insistiré en que se me disponga un esquema de seguridad y se olviden de los asuntos judiciales en los que me metieron, porque eso fue un falso positivo judicial para sacarme del territorio donde he estado denunciando las malas prácticas administrativas”, indicó.

El joven escolta que resultó herido es una persona oriunda de la región quien inicialmente fue llevado al hospital de Manaure y luego trasladado a una clínica de Riohacha, donde se encuentra en estado crítico.