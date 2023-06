Al menos 30 niños de un internado en La Guajira convulsionaron “poseídos”

Según el rector, que reconoce que en otras ocasiones se ha estado hablando de la utilización de ese elemento, esta vez cree que es mera especulación de los muchachos y algunos habitantes del pueblo, pero la realidad es que en el internado no hay ese juego. Señala que si han encontrado algunos niños con otros juegos de internet, pero han sido amonestados para que no continúen con esas prácticas que pueden terminar haciéndoles daño. Para el rector todos los estudiantes están atentos a las recomendaciones y han hecho caso. El día miércoles cuando se presentó la mayor alteración allí si debieron tomar decisiones y enviaron a sus hogares a todas las niñas, en el internado solo quedaron los varones, pues de estos solo habían sido afectados dos y creyeron que no era necesario que fueran a sus casas.