Desde el corregimiento Nazareth, uno de los más afectados por las intensas lluvias en la Alta Guajira, el presidente Gustavo Petro, en su visita a este lugar, anunció la puesta en funcionamiento de un hospital móvil para atender la emergencia.

La instalación de este, que prestaría atención hasta de un segundo nivel, se dará de manera rápida y en eso también asumió un compromiso el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, luego de verificar las obras de construcción del hospital en esta zona, las cuales están retrasadas.

El mandatario de los colombianos indicó que con ocasión de la emergencia decretada “esos hospitales móviles se pueden comprar ya que están disponibles”.

Agregó que “el planeta está golpeándonos con cada vez más fuerza. Por eso tenemos que prepararnos cada vez más, por eso aquí tiene que estar el hospital listo y no en obra, como acabo de verlo. Que no vienen a trabajar y no por culpa de los trabajadores, sino porque no les pagan, habiendo nosotros mismos trasladado la plata para el gerente de la ESE, y entonces, ¿dónde está la plata? Si no les pagaron a los trabajadores. Se ha ido perdiendo, y entonces nosotros vamos a actuar. El hospital se interviene, y el ministro de Salud debe garantizar que se haga”, aseguró.

Otro de los compromisos del presidente Petro en su visita a la Alta Guajira tiene que ver con la recuperación de las vías de acceso a esta zona norte de Colombia.

Aseguró que en estos momentos, por la emergencia, “Venezuela nos ha ayudado prestando la carretera que llega hasta cerca de acá, Castilletes. Eso ha sido un tremendo peladero con las tierras desde hace décadas, pero hoy por hoy las dos naciones se ayudan, porque un día será aquí y otro día será allá. La ministra de Transporte nos va a dar un informe, en una próxima oportunidad, para ver qué tan rápido, en realidad, se están haciendo las vías de aquí, porque —en mi opinión— las vías de aquí son fundamentales para Colombia, no solo para las comunidades de aquí, sino que este es un tema de soberanía”.

Instó también a las comunidades a aprender a manejar los paneles solares para tener energía.

Finalmente, anunció, pero sin fecha, la realización de un gobierno en el territorio en la Alta Guajira, en el que los ministros den informes sobre los avances que se han logrado para solucionar estos problemas.