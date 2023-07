La historia de un parricidio en Barranquilla que se convirtió en novela

En un aparte del libro el protagonista le cuenta al escritor: “La noche anterior había consumido mucha droga. Me pasé horas fumando marihuana y metiendo pepas, y a eso de las 4 de la mañana regresé a casa tan drogado que no me atreví a guardar el coche en el garaje, porque cuando me bajé para abrir la reja de la casa sentía que no caminaba, sino que flotaba sobre el piso, desestabilizándome en cada paso”, este relato podría describir un poco lo sucedido aquel 30 de noviembre de 1981.

Los resultados de los exámenes practicados por los especialistas del Instituto de Medicina Legal que fueron enviados al Juzgado Quinto Superior en Barranquilla como aporte al proceso judicial fueron los siguientes: “Conclusión examinado Juan Senior Slapack dictaminamos que padece de manifestaciones clínicas psiquiátricas, de perturbaciones mentales, propias de un proceso esquizofrénico latente, que no ha brotado en forma protuberante ni florido, evidenciándose en forma de brotes aislados bizarros tales como el ocurrido en el momento de los hechos de los cuales se encuentra incriminado. Son claros, evidentes trastornos de personalidad en el aspecto de su desarrollo psicosexual y en los manejos psicopáticos”.