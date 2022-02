Hieren a hombre en medio de atraco en Soledad 2000

En medio de su voz quebrantada y la falta de aire por una herida en la parte izquierda de su espalda, Arturo Prada Espinosa relató en conversaciones con este medio el episodio de terror que vivió este lunes al momento de ser asaltado por dos sujetos en Soledad 2000.

“Como de costumbre yo me dirigía a llevar a mis hijos al Transmetro, que queda a unas cuadras de la casa. Ya yo venía a guardar la moto para después salir a trabajar. Me metí por un callejón bajando por el sector del Percal y me aparecieron dos individuos a pie, me abordaron, y uno de ellos se tiró hacia mí, y sin medir palabras me apuñaló”, relató el hombre.