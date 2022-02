“No se haga matar”: ladrones a víctima de robo de Rolex en el norte

Entre lo hurtado se encuentra el reloj marca Rolex, la cartera con el pasaporte y otros documentos que tenía en las manos.

“Ayer llegué de viaje, me siguieron del aeropuerto hasta mi casa y ya aquí en la puerta me encañonaron y me atracaron, me quitaron un Rolex de 60 millones, dos lentes Cartier, 8 millones y otro que me costó 2 millones, pasaporte con la visa, tarjetas de crédito, el maletín me costó 10 millones”, señaló Losada.