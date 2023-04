“Te vas a hacer matar”: ladrones a la directora del Sena Atlántico

Rojas Solano contó que estando tirada en el piso los hombres le gritaron “te vas a hacer matar”, fue entonces cuando ella se quedó en silencio, los desconocidos se llevaron sus pertenencias, dos se fueron en el vehículo viejo y otro se llevó la camioneta Fortuner blanca perlada, de placas KXO-299 de Bogotá.

“Como pude me paré y corrí hacía mi casa con la pierna y una mano lesionada por el arrastre al piso, porque en la farmacia donde ocurrieron los hechos no me ayudaron, por el contrario, apagaron las luces y cerraron”, indicó la mujer.

Finalmente, la directora del Sena Atlántico añadió que "ya en mi casa llamé a la Policía y ya ellos están al frente de la situación acudo a la solidaridad de la comunidad por si se percatan de algo de mi camioneta por favor avisar a las autoridades, hasta hora desconozco si me venían siguiendo nunca me di cuenta de nada, yo estaba haciendo vueltas normales, tampoco he recibido amenaza de ninguna índole”.