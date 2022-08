Buscan a joven que desapareció en el Magdalena tras reunión con amigos

Adriana Ospino lleva cuatro días buscando a su hijo en las orillas del río Magdalena. El joven de 17 años, de nombre Juan David Santana Ospino, desapareció en las aguas que rodean a la isla Pensilvania, esa misma que está debajo del viejo puente Pumarejo.

La angustia y el desespero inundaron a la mujer el pasado sábado cuando recibió la noticia de que su primogénito, según dos jóvenes que estaban con él, se había ahogado.

“Nosotros vivimos en Costa Hermosa (Soledad). Ese día me fui a trabajar, soy empleada doméstica de una casa en el barrio, y allá me fueron a buscar. Salí corriendo y cuando llegué donde mi suegra me encontré con la ropa de mi hijo”, contó la mamá de Juan David.