EH verifica: ¿comerciante que denunció caso de extorsión fue asesinado?

A propósito del plantón que realizaron comerciantes de Barranquilla en las últimas horas para manifestar su rechazo en contra de la extorsión, se viralizó un video de un comerciante en el que denuncia las constantes situaciones a las que están expuestas las personas de este gremio, inclusive al frente de un uniformado de la Policía Metropolitana, según el relato del hombre.

"He sido ultimado por las extorsiones (...) hoy 17 de marzo, domingo, a las 2:00 a.m., vinieron unos sujetos a pedirme cervezas para yo venderle, yo me dirigí a la nevera, le traje su cerveza y uno de los individuos los cuales me pidieron la cerveza me pedía la extorsión, diciendo que donde no pague la extorsión me matan”, relató el denunciante.

Lo preocupante de su relato es que, según el comerciante, un patrullero de la Policía tendría conocimiento del caso e inclusive habría amenazado al dueño del establecimiento para que no presentara ninguna denuncia en contra de los presuntos extorsionistas.

"Policía del cuadrante, el señor de apellido Barrera, no me sé el nombre, según él dice que es ayudante de la ciudadanía, del barrio, no lo está haciendo como debe ser, porque hay una persecución con nosotros, los comerciantes. Entonces delante de ellos dijeron que si yo no pagaba la extorsión, me mataban, y el señor Barrera, como sigue haciendo una persecución con todos los del barrio, dijo que me iba a meter preso a mí si yo hacía algo contra los hombres. ¿Eso puede ser algo justo?, que la Policía del territorio no proteja mi negocio", sostuvo.

Luego de esto circuló una información de que el comerciante habría sido asesinado tras denunciar públicamente este caso. "Urgente, acaban de asesinar al señor que hizo una denuncia pública por ser víctima de extorsión en Barranquilla. Que se investigue y que caiga todo el peso de la ley a los delincuentes", se lee en la publicación.

Sin embargo, la Policía Metropolitana en la mañana de este miércoles 20 de marzo señaló que esta información es falsa.

"En redes sociales han realizado publicaciones sobre el homicidio de un comerciante que denunció haber sido víctima de extorsión, esta información es falsa. Invitamos a no compartir mensajes, audios o videos de dudosa procedencia, pueden causar pánico y zozobra en la comunidad", respondió la institución.