Las nuevas versiones en caso del taxista que desarmó y disparó a dos hombres

Igualmente, Wendy afirmó que “mi hermano no era ningún ladrón. Aquí no estuviera yo hablando porque iba a pasar pena si no fuese verdad”.

“Carlos y Héctor son hermanos. El papá, que es pensionado de la Policía, entregó a uno de los dos porque no tiene antecedentes, el otro sí es un ladrón y tiene antecedentes”, finiquitó Jiménez.

EL HERALDO conoció que el taxista, luego de haberse presentado a la URI, fue dejado en libertad, pues alegó que había desarmado y disparado contra los hombres “en defensa propia” en medio de un presunto atraco.