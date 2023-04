¿Jaime Saade atará los cabos sueltos del crimen de Nancy?

En su momento, el apoderado del entonces sospechoso expresó para tratar de vencer a la Fiscalía: “está claro que como mínimo había una tercera persona…En conclusión la participación del señor Jaime Saade Cormane en estos hechos no está determinada y menos podemos creer que ante unos confusos hechos donde, al parecer, estuvieron presentes hijos de algunas personalidad a la ciudad se deba colegir que la no comparecencia del acusado del proceso sea la lógica consecuencia de un proceder criminal.

La responsabilidad penal se demuestra con la certeza no con la tesis de las aproximaciones y la sospecha no se sabe ciertamente qué fuerza superior a la voluntad del acusado le ha impedido comparecer al proceso. Creo que en definitiva no hay méritos para condenar a Jaime Saade Cormane”.