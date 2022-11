Mujer en Soledad habría fingido embarazo para retener a su pareja

Cuando llegó al lugar, el joven se llevó la triste noticia de que no había ningún bebé registrada a nombre de él, por lo que de inmediato llamó a la mujer.

Todo parece indicar que la mujer, ante la llamada de su pareja, le confesó a este que había tenido un “embarazo sicológico”.

Tras la impactante noticia, pero aún sin creer de un todo que no había un bebé nacido, el joven acudió a las autoridades policiales y denunció a la mujer por rapto. Uniformados intervinieron y, en medio del procedimiento, la mujer terminó por confesar el hecho: dijo a los agentes y a su pareja que no podía tener hijos debido a una operación para evitar embarazos y que todo, supuestamente, lo había ideado para que él, diez años menor, no la fuera a dejar.