Mujer es agredida brutalmente en gimnasio en Bogotá por no ceder una máquina

Un brutal acto de violencia se vivió el pasado lunes 14 de febrero, donde una joven de 23 años llamada Paola Tovar denunció públicamente en sus redes sociales haber sido agredida brutalmente por un ciudadano identificado como Jefferson Alexander Otálvaro Yepes en una de las sedes del gimnasio Smartfit, en Bogotá.

La joven relató que se encontraba haciendo un circuito, es decir, estaba usando dos máquinas para hacer los ejercicios, cuando de repente se acerca el joven y empieza a usar una de estas.

“Con todo el respeto del mundo me acerqué y le dije que solo me faltaba una serie y le pregunte si me podía dejar terminarla. Claramente me dijo que no y de manera bastante grosera” explicó la joven.