“Pudo ser más trágico, el estanco estaba repleto”: herido del caso Las Flores

Jossimar Andrés Tapia Acuña fue uno de los sobrevivientes de la masacre ocurrida en el barrio las Flores en la madrugada del pasado lunes de septiembre. El joven, de 25 años, quien se dedica a la instalación de aires industriales, relató a EL HERALDO los momentos de miedo e incertidumbre que vivió estando en aquel establecimiento donde ocurrió el fatídico hecho de sangre.

Tapia Acuña, con gran tristeza y visibles signos de dolor, aseguró: “Esto es algo que me va a dejar marcado. Yo estaba en el estanco Donde Migue con mi hermano y tres primos más. Me senté mirando hacia la tienda que está frente del estadero y después comencé a escuchar los disparos. En ese momento corrí, pero sentí dos quemones en la pierna y fue cuando me desplomé en la mitad de la Vía 40”.

Después de que el fuego cesara, familiares del herido lo tomaron y lo condujeron hasta la Clínica Portoazul, donde fue atendido. El suceso, en el que seis personas fueron asesinadas y otras dos más resultaron lesionadas, pudo haber sido más trágico, pues según Josimar Andrés “el estanco estaba repleto de gente. Gracias a Dios mi hermano y mis primos no se vieron afectados”.