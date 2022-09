“Henry no hacía parte de ninguna banda, solo cayó dentro de la balacera”

El reloj marcaba las 12:51 a.m., cuando Gina Flórez recibió una llamada que le derrumbó la vida. “Yo estaba durmiendo cuando me llama mi hermana y me da la noticia de que mi hermano había fallecido. Me levanté, no lo podía creer. Me cambié y salí para el puesto de salud del barrio y allá me encuentro la escena”, precisó entre las lágrimas la mujer en las afueras de las instalaciones de Medicina Legal.

Aun con la magnitud del suceso, los parientes de Henry guardaban la ilusión que no estuviera entre las víctimas mortales; sin embargo, el reporte del parte médico confirmó su muerte.

“Estaba en la camilla a las afueras del puesto de salud, una patrulla de la Policía nos ayudó, un uniformado lo montó a la parte de atrás de una camioneta y lo llevamos hasta el Hospital de Barranquilla, pero lastimosamente ya no tenía signos vitales. Realmente como familia teníamos la esperanza de que no estuviera muerto”.

Henry David recibió tres heridas de bala: una en el hombro derecho, otra en el pecho, y otra más en el antebrazo derecho.