Los cabos sueltos en el caso de la muerte de una menor en La Playa

Durante las exequias de la “niña”, el primo que estaba con ella llegó en compañía de sus padres, pero no quiso ver el cadáver. Una de las cosas que dijo el también menor de edad en ese instante es la principal pesquisa de lo ocurrido, y que pasaría de ser un accidente a un homicidio.

“El niño no quería verla, estaba nervioso, en estado de shock y cuando lo acercaron gritó esto textualmente —no, no, yo solo vi cuando le pegaron la trompada— y no dijo más nada. Después la mamá de él me dijo que cuando todo se calmara ella me iba a ayudar para que se hiciera justicia, es decir, que ella sabe qué pasó porque el niño se lo tuvo que haber dicho”, aseguró Gisela.

Y es que el familiar de Nicoll, aparentemente, presenció todo.

“El primito después dijo llorando que los dos pelaos con los que él y ella (la menor fallecida) estaban lo amenazaron después de lo que hicieron, asegurando que si hablaba le iban a matar al papá, a la mamá y después lo mataban a él, eso fue lo que nos dijo”, recordó Elvia.

El dolor incrementaba para la familia, pues algo tenebroso comenzaba a asomarse en el caso.

Marianna Gutiérrez es una conocida de Nicoll que llegó a su vida hace unos cuatro años. Ella fue una de las personas que acudió a la casa de la menor el día de las exequias fúnebres a despedirse. Contó la mujer que afuera del recinto la gente murmuraba, y dentro de lo que se podía escuchar, las palabras recitadas eran, en resumidas cuentas, que a la “niña” la habían “matado”.

“Yo escuché eso todo el tiempo y es que de verdad me sorprende que algo así haya pasado, y es cuando nos preguntamos qué hay detrás, porque ella parecía un pescadito y solía ir a la playa de manera constante”, señaló Gutiérrez.

Y pudo haber pasado, pero de qué manera, pues Nicoll viene de familia de pescadores.

Elvia, su tía, así lo resaltó: “Mi niña nadaba excelente como para venir a ahogarse, así como así”.

Las horas pasaron y cuando una gran procesión acompañaba el féretro de la menor de camino al cementerio, dos personas se acercaron a su mamá con ánimos de hacerle daño.

“Yo escuché disparos, y vi cuando una tía de ella venía hacia mí a atacarme, pero en ese momento la gente me protegió porque de no estuviera con mi hija ahora”, mencionó Gisela.

Con “ella” se refirió a una joven en particular, esa misma que habría amenazado a Nicoll, y quien grabó el video del momento en el que la menor fallecida estaba dentro del agua, mismo que se subió a las redes sociales y que después borró.

“Esa pelada es violenta, yo fui a buscarla después de que mi niña murió y se negó de todo. Yo en ese momento le reclamé porque ella la había amenazado, pero me decía que no. Después de todo se terminó mudando, así como los dos pelaos con los que estaban”, dijo Elvia, tía de la menor fallecida.