Fiscal del caso de Liliana Segovia no descarta que haya más involucrados

En la imputación, inicialmente, el fiscal Restrepo detalló la forma cómo Jairo Medina Vega trabajó para vender el carro que le había quitado a la víctima, posterior a su muerte.

En ello hubo un aparente carrusel para la comercialización del vehículo que vinculó a compradores de Valledupar y San Juan del Cesar, La Guajira.

Según la versión del fiscal, desde el día 24 de febrero Medina Vega había empezado a contactar personas de esa zona del país y consiguió que un comerciante de vehículos comprara la camioneta Nissan Xtrail de Liliana Segovia por 12 millones de pesos. Pero el capturado no hizo la entrega de manera inmediata sino 4 días más tarde, es decir el 28 de febrero, aduciendo que “había un paro del ELN y no se podía viajar”.

Pero ese no habría sido el motivo, para el ente investigador estuvo claro que la entrega no se daba porque Medina Vega no había conseguido acceder a Liliana y solo pudo hacerlo hasta el día 28.