En grupos de WhatsApp y publicaciones de Facebook circula información sobre un supuesto “plan pistola” que amenaza a los habitantes de ciertos sectores de Soledad y hoy hay se generado una zozobra alrededor de esta conducta criminal, teniendo en cuenta los cinco asesinatos a bala registrados en el municipio perteneciente al área metropolitana de Barranquilla en las últimas 24 horas.

La racha criminal empezó en la noche del viernes 1 de noviembre en el sector del barrio Centro de la población y fue desde ese momento en que se empezó hablar del llamado “plan pistola”.

En dicho lugar, criminales a bordo de un motocarro llegaron a eso de las 10:30 p. m. hasta la esquina de calle 21 con carrera 20, justo donde había un grupo de personas dialogando, y dispararon en más de diez oportunidades contra los presentes.

Producto del ataque, Andrés Felipe González Montero terminó muerto en el lugar. Mientras que Juan Andrés Giraldo Barceló, de 31 años, resultó lesionado y debió ser trasladado hasta las instalaciones de un centro asistencial.

La comunidad, alertada por lo sucedido, aseguraron a la Policía que los desconocidos habían lanzado un panfleto en el lugar, impreso en el que se manifestaba un supuesto “plan pistola” para quienes estuvieran en la calle después de 10:30 de la noche.

“Se les informa a la comunidad de los siguientes barrios que a partir de las 10:30 p. m. de la noche no queremos ver ninguna persona en la calle si no serán declarado objetivo militar. No queremos sapos, ni chismosos en los barrios”, se leyó en el impreso suministrado por la comunidad.

En el texto también se mencionaban los barrios La Bonga, Salsipuedes, 12 de octubre, Siete de agosto, San Antonio, El Bajito, La 13, Las Marías, Cabrera, El Centenario, Ferrocarril, Cruz de Mayo y La Pila, como zonas de supuesta vigilancia de ese supuesto “plan pistola”.

Pero casi en simultáneo al crimen del barrio Centro se cometió otro ataque a tiros en el barrio Nuevo Milenio. Fue en la carrera 13G con calle 60, en la terraza de una vivienda donde se encontraban reunidas cinco personas.

Testigos señalaron que sujetos en moto dispararon contra las personas, ocasionando la muerte de Anderson José Arbeláez Escorcia, conocido con el apodo de El Mello, y dejando heridas a las otras cuatro personas.

Todos fueron trasladados al Hospital Juan Domínguez Romero.

Casos del sábado

Hacia las 8:40 de la noche de este sábado 2 de noviembre se registró un ataque a bala en el sector de Los Manantiales de Soledad que dejó muerto a un hombre que aparentemente tenía como hobby tatuar, pero también se dedicaba al mototaxismo.

La identidad de esta persona no se divulgó, al menos a la prensa, pero sí se reportó que residía en la calle 72 con carrera 13, en la misma zona en mención.

Llama la atención que horas más tarde, en el barrio Cabrera, uno de los puntos citados en el impreso que circula entre la comunidad y en redes sociales, fue atacado a tiros un menor de 15 años, posiblemente identificado como Matías Díaz, mientras caminaba por la calle 21A con 26.

La muerte del menor fue instantánea.

Luego, en la calle 30 con carrera 15A, entre los barrios San Antonio y Soledad 2000, fue asesinado un joven identificado preliminarmente como Juan Manuel López Solano, de 24 años de edad.

Esta persona, según la comunidad, recibió al menos cuatro balazos en la cabeza por sujetos que se movilizaban en motocicleta.

Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Barranquilla no ha reaccionado ante el presunto comportamiento criminal que no se ha atribuido a ningún grupo armado.

Se tiene claro que en Soledad opera y tiene el dominio la estructura criminal de ‘los Costeños’, pero, hasta el momento, no es posible conocer si tengan relación con todos estos hechos de sangre.