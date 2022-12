Identifican a joven hallado muerto y con heridas de bala en vía Caracolí

Todo ocurrió en la noche de este sábado 10 de diciembre cuando fue encontrado el cuerpo de la víctima tendido sobre el suelo. “Él salió el sábado como a las 3 de la tarde de la casa y no volvió. Nosotros nos enteramos fue por los periódicos, cuando se conoció la noticia no sospechamos porque en las fotos no se veía bien, pero el lunes que volvieron a publicarla confirmaros que era Dairo”, dijo un familiar.

A su vez, el pariente detalló que “en Medicina Legal el papá lo identificó por un tatuaje con el nombre de su mamá”.