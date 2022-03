Familiares identifican cadáver de mujer hallado en la vía a Tubará

Por otro lado, las autoridades señalaron que la mujer fue hallada con una bolsa en la cabeza y una cinta en la boca, por lo que se presume que murió por asfixia.

José Gabriel Navarro, tío de la víctima y presente en el lugar, manifestó no tener explicación sobre la forma cómo perdió la vida su sobrina. “Ella tenía 36 años. Era una ama de casa y siempre le gustaba el trabajo. La idea era encontrarla, pero no de esta forma, porque pensábamos que querían robarla, pero no matarla, no tenían por qué matarla. Ella nunca tuvo problemas”, dijo el familiar.

El hombre confirmó, en medio de llanto, que pudieron identificar a Liliana por la ropa que llevaba puesta: una licra de color rosado y una blusa gris.