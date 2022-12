“Solo queremos que los que se llevaron a Camilo nos digan que está bien”

La petición de la familia Córdoba Arenas para esta Navidad está basada hoy en la esperanza, todo por lo acontecido el anterior martes 13 de diciembre, cuando conocieron lo que pasó con Camilo Andrés, uno de los hijos de la casa.

También podría interesarte: Eln libera a dos soldados que habían sido secuestrados en Arauca

El hombre, de 31 años, fue secuestrado ese día en Tame, Arauca, cuando se movilizaba en un bus interdepartamental con destino a Chocó (Quibdó) desde Yopal, Casanare. En una de esas vías, cuatro individuos en dos motos frenaron el automotor y, al percatarse de que la víctima era un suboficial de la Armada Nacional, se lo llevaron sin decir para dónde.

Dos días después de ello, nadie sabe de él. Andrea Carolina Córdoba Arenas, hermana del infante, dialogó con EL HERALDO y detalló cómo se enteraron de la noticia.

“El día 13 no supimos más nada de mi hermano, él tenía que estar aquí en Barranquilla este 15 de diciembre. Hablé con él ese día a eso de las 12:50 del mediodía, le mandé un mensaje porque mi hijo es muy apegado a él, y desde la mañana había empezado a preguntar por su tío. Yo lo llamé varias veces y me rechazaba la llamada, entonces me respondió el mensaje y me dijo que no podía contestarme, que cuando llegara a la casa me devolvía la llamada”, contó.

Empero, la mujer no tuvo esa tan anhelada comunicación.

Señaló Andrea que cuando llegó de su trabajo encontró a su mamá desconcertada: “Ella preguntó que si había hablado con Camilo, que ellos tampoco se habían podido comunicar con él, y que un compañero de la armada estaba preguntado que si nosotros sabíamos dónde estaba”.

Fue entonces en la noche del pasado martes cuando se percataron de que el teléfono del suboficial estaba apagado.

“Él tiene una pareja en Yopal y viajó hasta allá para despedirse de ella porque se venía para acá. La contactamos y ella fue quien nos dijo que Camilo había sido secuestrado, porque unos amigos de ella le dijeron que el conductor del transporte donde se movilizaba mi hermano realizó una denuncia, en la que mencionaba que fue detenido en el camino por dos motos, las cuales se lo llevaron”, aseguró.

Luego de eso, aquella mujer les entregó el contacto de un teniente de la institución que estaba llevando el caso: “El oficial nos confirmó que sí había sido secuestrado, que ellos ya estaban realizando el debido proceso y las operaciones para poder encontrarlo”.

Y es que la víctima se dirigía de Yopal a Chocó a buscar sus pertenencias, pues el 14 tenía que estar llegando a Bogotá y luego volaba a su ciudad natal. Además, la hermana del suboficial mencionó que ese teniente les pidió calma, y esperar a que el grupo armado se comunicara con ellos para que comenzaran las negociaciones.

“Hasta el momento no nos han dado ninguna noticia. Nosotros queremos que al menos esas personas que se lo llevaron nos den respuestas de que mi hermano está bien, así sea un mensaje. Mi mamá está devastada y llora todo el tiempo”, agregó la pariente de Camilo Andrés.