“Hace 20 días nos habían dicho que iban a capturar al ‘Mono’ y así fue”

“Estamos felices. A mí me llamaron y no lo esperábamos, brinqué en una sola pierna y se me salieron las lágrimas”, dijo la mujer.

Por su parte, Jaime Iglesias, quien fue pareja sentimental de Guerra y con quien tuvo a su hijo mayor, manifestó a EL HERALDO que “los uniformados le estaban haciendo su respectivo seguimiento. La última llamada que nos habían hecho para informarnos del avance del caso fue para decirnos que ya lo tenían ubicado y eso fue hace unos 20 días”.