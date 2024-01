Generales de Policía socializan en calle nuevo modelo de vigilancia

El general William Salamanca, director de la Policía Nacional, lideró esta cumbre de generales que arrancó el lunes anterior con la finalidad de poner en marcha en todos los territorios una idea que el propio alto oficial presentó a mediados de 2023, para reducir los índices de criminalidad disparados por casos de homicidio, hurtos, extorsión y tráfico de estupefaciente.

En su momento, Salamanca expuso que entre las estrategias estaba un nuevo modelo de Centros de Atención Inmediata, CAI, el cual tendrá como tarea innovadora el convocar cabildos con la comunidad.

“En el CAI se va a recibir a los habitantes que residen para que, junto con las autoridades liderada por la Policía, se escuchen las preocupaciones en materia de seguridad y que generan sensación de inseguridad. Muchos de los habitantes de los barrios en Colombia en la noche no transitan porque las calles no están iluminadas. O muchos no utilizan los parques porque los parques o no están iluminados o no están en condiciones y no están limpios. Aquí hay que actuar”, precisó el director.