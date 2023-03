Policías, fiscales y jueces son coautores de delitos: general Sanabria

Al respecto, el general Sanabria indicó que para esto se está adelantando una acción fuerte de las instituciones "que representan precisamente a esas personas en sus cargos, pero no en sus decisiones".

Concluyó que para combatir la criminalidad es necesario el apoyo de la comunidad: "Yo digo que las personas no deben tener miedo a informar, cambio la palabra por denunciar, porque esta limita mucho a la voluntad. Más del 90% delitos no necesita de una denuncia porque se busca la manera de lo que me dice la persona, se pueda incorporar a un proceso penal".

Así mismo señaló que "el que no denuncia no se hace cómplice, pero sí coautor por omisión (...) deberíamos hacer visible el artículo 95 de la Constitución: el deber todo residente en Colombia de cooperar con las autoridades judiciales".