Fiscalía anuncia fortalecer acciones para resolver casos de feminicidio

“Mantener esta dinámica, no porque lo diga la Constitución sino porque es un compromiso mío y del equipo presente, que no podemos dejar la mujer al garete y que no podamos seguir interpretando como hechos aislados las muertes, los asesinatos, las violaciones de los derechos fundamentales de las mujeres”, precisó.

Por su parte, la Vicefiscal General, Martha Janeth Mancera, resaltó la importancia de avanzar con este tipo de acciones para hacer más ejemplarizantes las sanciones contra los responsables de agredir a las mujeres por su condición.