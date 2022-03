Feminicidio en barrio Las Américas: el fatal desenlace de constantes riñas

“Tenían cuatro de estar viviendo en Las Américas, tuvieron dos hijos, uno de 5 y uno de 3 años. Yo todo el tiempo le decía a ella que se dejaran, porque así no podían vivir ya, pero no me hicieron caso ninguno de los dos”, añadió el padre de la mujer.

Finalmente, Ortega afirmó que las autoridades hablaron con él, y le comunicaron que, "a él le va a caer todo el peso de la ley, porque eso que hizo tiene que pagarlo. Todo esto es lamentable, uno nunca se espera estas cosas”.