En trocha de Juan Mina hallan sin vida a taxista de 66 años

Se trató de Jaime Nicolás Mendoza Cuentas, de 66 años, quien salió de su casa en la tarde de ese mismo día y desde allí sus familiares no supieron más de él.

En diálogo con EL HERALDO, uno de sus hijos contó detalles de lo ocurrido. “Él salió a trabajar como todos los días y desde la tarde del sábado no supimos más. No era normal que desapareciera por largas horas. Ayer el dueño del taxi se acercó a la casa en vista de que no le había reportado la tarifa y mi hermano le dijo que nosotros no sabíamos nada de él y que estábamos buscándolo”.

El hombre les indicó que había estado recibiendo unas llamadas de un número que no conocía. Al devolver la llamada contestó un Policía, quien manifestó que habían encontrado el vehículo

De inmediato, sus hijos se acercaron al CAI donde les indicaron que el automotor fue llevado a los ‘patios’ y que no habían encontrado a nadie dentro. Luego salieron a buscarlo en hospitales y clínicas pero en ninguna les dieron razón de Mendoza.