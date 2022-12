Impactante: van 23 casos de niños abandonados en Atlántico en 2022

“Son 23 casos de los cuales algunos han retornado a sus familias y otros permanecen bajo una medida de protección por parte del ICBF. Son cifras que si medimos con la población que tenemos pueden ser pequeñas, pero todo lo que se refiere a los menores, para nosotros un solo caso enciende alarmas”, expresó el funcionario.

Collante también mencionó que casos como este “son de dilemas emocionales, entre lo ético y lo moral, porque es tener que hacer un proceso de restablecimiento de derechos que significa que una familia no va a tener a ese niño, pero no lo va a tener no porque nosotros hayamos propiciado esa decisión, sino porque fue la causa que dio origen a que nosotros nos tocara hacer el proceso”.

“Aquí lo de lo que se trata es de proteger a nuestros niños, es por esto que el menor fue incluido al proceso el mismo día, tuvo asistencia hospitalaria por parte de la madre sustituta y hoy se encuentra con ella bajo una medida de protección del ICBF, en compañía con el distrito y la ciudadanía que nos ha apoyado mucho”, agregó el director.