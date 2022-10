Técnico reparaba un microondas, sufre descarga y muere

Un técnico en reparación de electrodomésticos falleció en la mañana de este martes 4 de octubre mientras trabajaba en el arreglo de un horno microondas, en una vivienda del corregimiento de Bohórquez, en jurisdicción de Campo de la Cruz, sur del Atlántico.

El accidente que le quitó la vida a Erison Manuel Padilla Carrillo, de 43 años, se produjo alrededor de las 9:30 a.m., luego de que accidentalmente ocasionara un cortocircuito en la red eléctrica y, por la descarga, terminó electrocutado.

Los residentes del inmueble quedaron sorprendidos por dicha descarga eléctrica. Rápidamente, auxiliaron a Padilla Carrillo y lo llevaron hasta el centro asistencial del corregimiento, pero allí los médicos pidieron una remisión a un lugar de alto nivel por su estado de salud.

Sin embargo, por la ausencia de una ambulancia los familiares lo remitieron en un vehículo particular hasta el municipio de Campo De la Cruz, donde minutos después confirmaron el fallecimiento.

Ante esta situación, los habitantes decidieron bloquear la entrada de la vía al corregimiento de Bohórquez que conduce hacia Puerto Giraldo, exigiendo un vehículo de primeros auxilios.

“Llamamos al centro asistencial y no contestaron los teléfonos, el muchacho (Erison Manuel) falleció en el hospital por la falta de ambulancia, siempre que la necesitamos nunca está disponible, no es la primera vez que sucede. No es justo que nos toque trasladar a los familiares en moto y en carro particular porque esta no está disponible para nosotros”, manifestó Gloria María Páez Pacheco, quien hacía parte de la protesta.