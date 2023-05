Giro en feminicidio: autor libre, pese a ser detenido con el arma

Daisy fue trasladada de inmediato a Salud Total, centro asistencial ubicado frente al sitio donde fue baleada, pero –como su condición era crítica– la remitieron a la clínica La Misericordia en una ambulancia. Una sobrina alcanzó a subirse al vehículo para acompañarla.

En el camino la ambulancia se varó, fueron momentos de agonía en los que la vida de la mujer se acortaba. Cuando llegaron a la clínica la ingresaron de urgencia para su atención. Su sobrina se aferraba a las oraciones que rezaba para que su tía se salvara.

“En medio de su traslado a la clínica mi prima me llamó, me contó que mi mamá estaba grave y que llegara de inmediato al lugar. Yo dejé mi trabajo tirado, le dije a mis compañeros que me tenía que ir”, narró Samir.

Al llegar a la clínica escuchó que los médicos dijeron: ‘Código azul’. “Yo no entendía nada, pero mi prima, como es enfermera también, se puso a llorar. Después el doctor nos informó que había fallecido”, recordó.

“Tan solo pensar en ese momento me parte el alma, es muy duro para nosotros, y aunque han pasado tantos años el dolor de su ausencia cada día es más fuerte, sobre todo porque ese hombre sigue libre”.