Exclusivo: Investigación contra Digno Palomino antes de su fuga a Venezuela

Desconocido: “El ‘K’ me dijo que iba a haber un camello, pero tú sabes que esas informaciones uno no puede estar diciéndolas porque eso rueda hermano, y las cosas tienen que ser como tienen que ser. Así como también va a decirme que fue de repente que trajeron a esos 100 que se montaron, eso no fue de repente, eso fue planificado y no le dijeron a nadie, lo vinieron a hablar a las seis de la mañana”.

“100 no se montan de un día para otro así, eso se planifica, esos se guarda, eso lleva tres días o dos antes y se guarda y se organiza. Y el ‘K’ me dio que había un camellito como de 50 para esos días, y como yo no ando preguntando qué día, qué hora, yo me quedo callado y espero”.

“Pero yo le pregunté al ‘K’ si ya había llevado eso, y me dijo que no lo había hecho, que ahorita en la tarde era que lo mandaba, entonces por qué estás llevando mercancía, se lo dije al ‘K’, uno tiene que atraparla, hermano, atrape la mercancía, pero atrápela ahora mediodía y haga el allanamiento… pero ajá si todavía no han llevado el material, entonces están reportando una parte hurtada y la otra parte la meten de agache”.

Leer más: Legalizan captura de Digno Palomino tras audiencia virtual desde Cúcuta