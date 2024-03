De la Ciudadela a Ucrania: el barranquillero que combate contra Rusia

Boris es un guerrero garantizado. Hizo todo un proceso militar siendo comando de las Fuerzas Especiales de Colombia. Así también enriqueció su palmarés realizando cursos avanzados de paracaidismo, francotirador, rastreador, entre otros más. La ficha que todo general desearía tener en sus filas. Destacando que mucha gente creía que estaba loco en su país cuando hablaba de lo que quería.

“Tengo muchas habilidades. Trabajé como vigilante, pero no las conocían. Acá nos catalogan como mercenarios, contratistas que venimos desde Colombia a realizar misiones suicidas para enfrentar al ejército ruso. Quería cumplir mi sueño de ir a otro país a combatir. Fui a África, Panamá y ahora estoy aquí”, dijo a EL HERALDO.

Aunque ya casi cumple 365 días de su estancia en territorio ucraniano —lo serán en abril de este 2024—, nadie entre sus compañeros conoce su nombre verdadero. Él tampoco sabe los del resto del batallón, pues tienen nuevas identificaciones para proteger su integridad.

“Uno tiene que tener un nombre no identificado porque los rusos te pueden hacer lo que sea. Para ellos, los extranjeros y mercenarios son un premio. Tenemos un valor muy importante”, aseguró.

Su estadía en ese lugar, como la de todos los que quieren intentarlo, se dio por medio de cartas de invitación. Los altos mandos son los encargados de llamar a las personas que quieren hacer parte de las filas. Ucrania se comunica con los departamentos de migración que retienen a los interesados y luego los pasan.

Al llegar a estos sitios son puestos a prueba en diferentes entrenamientos que determinarán la división a la que pertenecerán. Usualmente, los más capacitados están en la denominada línea 0, donde hoy posa Boris, quien en su proceso ya ha sido ascendido a cabo —pronto estará en capacidad de ser general y enviar invitaciones—. Estos suelen tener una jugosa recompensa económica, rondando lo que gana un especialista en Colombia.

“Nunca les he dicho que no vengan, tampoco los he invitado. Si tienes la voluntad de venir debes saber que esto acá es 98 % la muerte y 2 % quedar herido. Muchos no corren el riesgo. He durado 55 días sin bañarme, tomando sopa de ganso y viendo morir a casi 400 personas”, afirmó García.

Sin embargo, Boris reconoce que, en un lugar en el que el inglés y el ucraniano predominan en las concentraciones del ejército, no habla ninguno de esos idiomas. Además, tiene que lidiar con la dificultad de comunicarse con miles de personas provenientes de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Argentina, Italia y otras nacionalidades.