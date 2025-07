En la madrugada del domingo, delincuentes ingresaron a las instalaciones donde funciona el noticiero Las Noticias, dirigido por el periodista José Gómez Daza, y robaron un computador Mac, una planta eléctrica portátil y un DVR, que contenía las grabaciones de seguridad.

El hecho se registró en la carrera 48 Nro. 75-83, edificio Lusaley, en el norte de Barranquilla, donde también funciona el canal web del mismo noticiero, pero los sujetos no ingresaron al estudio.

Lo inquietante del caso es que, a pesar de haber más equipos y objetos de valor en el lugar, los ladrones accedieron únicamente a la oficina de Gómez Daza, dejando intactas las demás.

EL HERALDO se trasladó hasta el lugar de los hechos y entrevistó a Gómez Daza, quien se mostró preocupado por la situación ya que no es la primera vez que ocurre un robo en su oficina.

“Si están buscando algo, que me llamen, yo con gusto les doy la información. No tengo nada que ocultar. Trabajo con independencia y compromiso con la verdad”, afirmó el periodista, visiblemente afectado, durante una entrevista. Además, señaló que lo que más le preocupa no es el valor de lo robado, sino la insistencia con la que ingresan directamente a su oficina: “No es la primera vez que ocurre. Esto parece más que un simple robo”.

José Gómez Daza, director de Las Noticias de Telecaribe, víctima de robo.

Los delincuentes habrían forzado la puerta principal del apartamento y accedido directamente a su espacio de trabajo, donde incluso se llevaron un DVR escondido, que presuntamente contenía imágenes de su entrada al lugar.

Este nuevo caso de inseguridad se suma a una serie de hechos violentos que han afectado al gremio periodístico en Colombia, como el atentado ocurrido recientemente en el Guaviare contra un reportero y su familia. “Uno no sabe a qué se expone por decir la verdad, pero esto no nos va a intimidar”, puntualizó Gómez Daza.

Los delincuentes forzaron la puerta y arrasaron con la oficina de Gómez Daza, llevándose varios elementos de valor.

Cabe recordar que el 26 de mayo del 2020, Gómez Daza habría sido víctima de un robo dentro de las instalaciones del canal, lo que ha generado preocupación en el medio.

Las autoridades ya tienen conocimiento del caso y se espera que inicien las investigaciones pertinentes con el análisis de las cámaras del sector.