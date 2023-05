“Una mujer fue la que dio pistas para encontrar al condenado”: Arlex Torres

“Yo no me siento feliz. Tengo 37 años y he sufrido mucho con este tema, ver a mi mamá y a mi hermana ser asesinadas de esa forma. Siento que logré mi objetivo, que se hizo justicia y esta persona va a pagar por lo que hizo, pero eso no me las va a traer de vuelta”, dijo en entrevista con EL HERALDO.

Torres estuvo desde un principio siguiendo la pista de Díaz Londoño, incluso fue él quien solicitó ante un juzgado la circular roja de interpol, sin eso, quizá “el caso estuviera muerto”.

Arlex se puso en la piel de un detective e investigó la cédula del condenado, obteniendo así un historial clínico, el cual arrojó como último registro una cita médica por hipertensión en una IPS de Riohacha, La Guajira.

En el historial aparecieron dos números de contactos, mismos que fueron investigados. Uno de ellos aparecía a nombre de un hombre que residía en Bogotá; sin embargo, la otra estaba registrada por una mujer, cuyo nombre a Arlex se le hizo familiar. Atando cabos, el hijo y hermano de las víctimas se dio cuenta que esta persona había sido compañera de estudios de su hermana en la Universidad Libre, cuando esta estudiaba medicina. Además, encontró que la mujer había testificado de manera positiva contra el hoy condenado.