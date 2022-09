Corte Suprema confirma condena al cura Hoyos

La obra, dice la corporación, fue inicialmente contratada mediante un “amañado proceso de selección contractual, carente de los adecuados y necesarios estudios de factibilidad”, en el que se entregó un anticipo, sin iniciarse aún los trabajos, en marzo de 1994 por $1.401 millones.

Y en agosto de ese mismo año fue realizado un “contrato accesorio” para la misma obra por $1.495 millones que, según la corte, fue un valor asignado “según criterio unilateral a criterio del contratista”.

Luego, con el contratista (Fernando Thorne Brown) acordaron “de manera directa” el pago de $781 millones por capital adeudado y $2.690 millones adicionales por intereses.

"(...) Al adoptarse en ese pronunciamiento la prescripción de la acción penal por el delito de peculado deducido por los sobrecostos, no se dijo que contra esa decisión procedía la reposición, discusión que se advierte inane, ya que, dado el carácter favorable de esa determinación (la prescripción por uno de los delitos), su cuestionamiento está dirigido a conseguir la dilación del proceso", se lee en el fallo.

Y agrega la Corte Suprema que "la Sala no accede a la nulidad reclamada, por la manifiesta carencia de fundamento. Para terminar, solo resta señalar que esta providencia causa ejecutoria con su suscripción y contra ella no procede recurso alguno, toda vez que no sustituye ni reemplaza el fallo de segunda instancia, en cuanto que la decisión de condena se mantiene".

Por ello, la Sala de Casación Penal del máximo tribunal de la justicia ordinaria decide no acceder a la solicitud de prescripción que elevaron los procesados Bustillo, Hoenigsberg; así como no acceder a la nulidad alegada, con posterioridad al fallo de segundo grado y reiterada en esta sede, por parte de Hoenigsberg; ni casar la sentencia de segunda instancia con base en las censuras propuestas en las demandas presentadas a nombre de Thorne, Hoyos y Hoenigsberg.