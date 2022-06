Caso Nancy Mestre: la última carta para extraditar a Saade

“Cuando nos enteramos en octubre de 2020 sobre la decisión del Supremo de Brasil de no extraditar a Saade todo el mundo se me vino encima, sentí algo similar a lo que vivimos el día en el que nos enteramos de lo que pasó a Nancy. No podía creer que la justicia nos estaba dando la espalda”, dijo Mestre a EL HERALDO.

El hombre destacó que los esfuerzos de las autoridades (Policía de Interpol y de Colombia) “no pueden quedar invisivilizados” ya que fueron ellos los que lograron la captura del hombre tras más de 25 años de búsqueda.

“Yo que hice parte de la labor investigativa puedo dar fe del trabajo y pesquisa de los agentes. Todo esto debe terminar en justicia”, dijo Mestre.