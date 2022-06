Caso Malambo: “Yo creo que ese cadáver es el de mi hijo”

La mujer contó que su hijo fue visto por última vez cuando salió a comprar café, azúcar y unos cigarrillos para ella. “Realmente no me hago falsas ilusiones, si no es él, de igual forma mi hijo debe estar muerto porque no estaba acostumbrado a perderse”.

Para Matus de Navarro, Alberto no era malo y “se dedicaba a vender pedazos de plata y oro por la calle, era un muchacho trabajador, no sé por qué me le hicieron eso (…) mi hijo tenía un corazón muy grande, era buena gente y le agradaba a todo el mundo”.

Finalmente, la mujer pidió justicia: “Que me ayuden, que la muerte de mi hijo no quede impune”.