“A Liliana la estábamos esperando para Semana Santa y el Día de la Madre”

Frente a la pregunta que si Liliana Segovia conocía con anterioridad a la persona que dijo haberla asesinado, Henry Navarro confirmó que meses atrás “ella lo recibió en un asado que hizo, y allá hasta comió pollo asado”.

Esa versión coincide con lo que expuso en su momento el mayor Diego Molina, comandante del Grupo Gaula de la Policía y quien inició con la Fiscalía la investigación por la desaparición de la mujer. El oficial mencionó que ambos se conocieron en un asado “dos meses atrás” porque Medina Vega asistió invitado por terceros.

El hombre luego mencionó que algo que los alertó el día de la desaparición de Liliana, el 28 de febrero, fue que “ella no haya ido por su sobrino al colegio”. “Ella cogió en adopción a un sobrino pequeño para que estudiara allá en Barranquilla y el día que se perdió no fue por él. Cuando nos llamaron a preguntarnos por qué no se había ido al colegio por el niño, nosotros empezamos a llamar al teléfono de Liliana y salía apagado. Ahí fue que nos pareció que algo estaba mal”.