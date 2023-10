Cárcel Modelo: el penal frente al río Magdalena que ‘nada’ en la corrupción

El pago de nómina no sería lo suficientemente bueno para los miembros rasos, ni para los administrativos de rango alto, pues, conforme al relato del miembro del Inpec, dentro del centro de reclusión “todo se cobra”.

“Para todo cobran prima en Barranquilla; cobran prima para adjudicarles celda; cobran prima para dejarles entrar las cosas; gente con televisores plasma en una celda para ellos solos, con más de 20 ventiladores que no han pagado el impuesto para tal efecto. No pueden tener joyas, dinero, comidas que no sean las que les dan en el Inpec, armas, celulares, usb, entre otros”, expuso el detective.

Además, se conoció que este año se realizaron varios operativos en los que encontraron armas, joyas, droga, neveras, ventiladores, patas de cabra, y hasta dinero en efectivo.

El mismo agente dio a conocer que, supuestamente, un uniformado encargado de la parte jurídica recibía dinero por los procedimientos, e incluso, detalló que tuvo conocimiento de un video de hace algunos años, en donde un privado de la libertad lo grabó recibiendo plata, y que jamás le iniciaron un proceso disciplinario.