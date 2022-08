Campaña busca solidarizarse con víctimas de extorsión en Barranquilla

Sobre este flagelo de extorsión en Barranquilla, habló el hijo de José del Carmen Hernández Padilla, uno de los conductores asesinados el pasado mes de julio, asegurando que es una gran injusticia lo que sucedió con su señor padre.

“Es injusto que una persona que sale todos los días a ganarse la vida de manera digna tenga que morir de esa manera, sea cual sea el problema que tengan las empresas, los conductores no son merecedores y no tienen la culpa de lo que está pasando. No es justo que tengan que pagar de esa manera tan cruel dejando un gran dolor en la familia”, manifestó el hijo de la víctima.

Añadió que la iniciativa de los gremios es reconfortante y necesaria para encontrar fortaleza e incentivar a que persistan los operativos para combatir la delincuencia en Barranquilla en materia de extorsión.

“Es muy bonito que hagan ese tipo de campañas, ya que es indispensable que no solo los gremios, sino las personas como tal se coloquen en los zapatos de las familias víctimas de este flagelo, y allá estaremos todos marchando no solo por nuestras víctimas, sino también por las demás familias que están sufriendo”, puntualizó.