Roban computadoras y autopartes de vehículos en el barrio La Victoria

Alarmados, pero sin alarmas. Prácticamente sin vehículos. Así amanecieron los moradores de una cuadra del barrio La Victoria, localidad Metropolitana de Barranquilla, tras percatarse de una serie de hurtos de autopartes del que varias personas fueron víctimas en la madrugada de este lunes.

Según lo denunciado, se trató del robo de tres computadoras y una batería de cuatro carros marca Chevrolet en la calle 45C3 con carrera 10 C, del mencionado sector.

Este medio dialogó con Jorge Peralta, uno de los afectados que contó detalles del posible ‘modus operandi’ de, al parecer, varios ladrones. “En la mañana cuando iba a llevar a mi hija al trabajo el carro no me daba switch, me bajé, y me di cuenta de que el capó estaba medio abierto”.