“Tengo mucho dolor, me puedo desmayar”: Dilay Escalante antes de su muerte

Este fue el mensaje que envió a la asistente de Sales Puccini: “Hola Viviana, buenos días, disculpa la hora, es que tengo mucho dolor y no pude ir a hacerme esa placa, necesito que el doctor me mande algo (…) porque por la molestia de ayer, de lo que me hicieron, me quedó adolorido y no puedo caminar, y así no puedo hacerme nada porque me puedo desmayar en la calle”.

Luego de escucharlo, la secretaria del doctor preguntó: “¿Ya tú no estás con Tatiana?”, y, al parecer, ahí finalizó la conversación.

Xiomara Contreras, tía de la fallecida, contó anteriormente a este medio que la mujer había venido a Barranquilla a realizarse la que sería su segunda cirugía bariátrica: “Ella se vino a reducir el estómago. La operó el doctor Sales Puccini. Luego del procedimiento y cuando le dieron el alta nos fuimos para el apartamento donde nos estábamos hospedando. Tiempo después, estando allí, fue cuando nos dijo que se sentía muy mal”.