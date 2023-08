¿Quiénes eran las protagonistas del homicidio frente al cementerio Calancala?

La información recolectada por la Policía cuenta que la acción delictiva, al parecer, se originó por “problemas de celos, toda vez que la víctima por arma de fuego sería la amante del compañero sentimental de la victimaria”.

Geovanny Corro, padre de la víctima mortal, manifestó que “ella era amante del esposo de la hija mía, entonces la quería matar y varias veces dijo que la iba a matar porque ella es traficante, vende estupefacientes en Soledad, es la más buscada. El hombre andaba con las dos y en el entierro mi hija iba con él, le dijimos a él que por qué no me traía a la hija mía para mi casa, él dijo que ya había arreglado ese problema, cuando llegó al cementerio se llevó esa sorpresa. Ella dijo que iba a matar a mi hija y me la mató”.